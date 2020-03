45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, aduse la Bucureşti cu o aeronavă NATO

19:50

Tihon Moraru, doctor în științe medicale, specialist în Terapie Intensivă a făcut un apel către colegii săi, dar și către toți cetățenii R. Moldova, în contextul răspândirii Corovavirusului. Astfel, medicul i-a îndemnat pe pe colegii săi să ceară utilaj performant și medicamente și a avertizat că, în R. Moldova, punctul culminat al virusului care ucide s-ar putea produce la mijlocul lunii aprilie. Potrivit portalulului moldova.org, Tihon Moraru s-a născut la 13.03.1952, regiunea Cernăuți. A absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu în anul 1975. În perioada 1975-1976, face internatura pe Anestezie și Chirurgie, în cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.4. Următorii șapte ani a lucrat ca medic anesteziolog- reanimatolog, la Spitalul Clinic Municipal Nr.3, astăzi IMSP SCM „Sfânta Treime”, din Chișinău. De atunci, până în prezent, activează drept colaborator al catedrei farmacologie și farmacologie clinică a USMF Nicolae Testemițanu, ulterior conferențiar universitar la ciclul de farmacoterapie și farmacologie clinică în cadrul Departamentului Medicină Internă, Disciplina Cardiologie. Aceeași sursă a prezentat și apelul medicului născut la Cernăuți: „Acest lucru a trebuit făcut la începutul lunii martie curent. Regret mult că fac public acest apel abia acum și îmi cer iertare pentru întârziere. Până acum s-a făcut foarte mult pentru profilaxia îmbolnăvirii cu COVID-19, dar insuficient pentru a salva bolnavii gravi. În ultimele 3 săptămâni, am făcut cunoștință cu literatura disponibilă, unde colegii noștri din China, Italia și alte țări se împărtășesc cu experiența lor în tratamentul bolnavilor gravi. Noi toți nu ne dăm seama de pericolul care ne paște. Chiar și colegii noștri din țări bogate ca Italia, Spania, unde medicina este de multe multe ori mai performantă decât cea din Republica Moldova, nu fac față în tratamentul bolnavilor gravi și foarte gravi. Tratamentul bolnavilor infectați cu COVID-19, care este un virus foarte agresiv nu este cunoscut de știința medicală, lipsește vaccinul, tratament antivirotic specific și profilaxie specifică. Evoluția acestor bolnavi este însoțită de șoc septic și insuficiență respiratorie severă. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, respectați cu strictețe cerințele OMS, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției sociale. Nu fiți indiferenți! Nu o faceți pe eroii! Eu am experiență de a organiza lucrul medical în Sudanul de Sud, unde am avut posibilitate să vaccinăm, timp de câteva săptămâni, lucrătorii din cadrul companiei contra febrei galbene (boală foarte severă, cu mortalitate 100 %, „soră” cu maladia Ebola, care a secerat cu câțiva ani în urmă câteva zeci de mii de cetățeni ai Africii), contra colerei, meningitei, hepatitei A, B, difteriei și tetanosului ș.a. Au fost persoane care s-au îmbolnăvit de malaria tropicală, contra cărei noi procuram cele mai bune medicamente antimalarice, dar nici ele nu protejau 100 % de îmbolnăvire. Câteva săptămâni în urmă când au apărut primele cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, mi-am amintit de lipsa disciplinei a multor angajați, care încălcau regulile impuse de medicii noștri. Doar când se îmbolnăveau de forme grave de malarie întrebau de medici: „O să mor?”. Aceeași situație este și acum, când mulți cetățeni nu respectă cele mai simple reguli de protecție: Plimbatul fără sens pe stradă; Ieșirea la iarbă verde în companii mari; Aducerea în Republica Moldova din Italia, Spania și alte țări a cetățenilor, mulți din ei deja infectați și care nu respectă carantina (cazul din Bălceana, Sofia ș.a). Cea mai mare tragedie este că slujitorii bisericești nu înțeleg acest lucru – slujba de la Catedrala Mitropolitană din orașul Chișinău de pe 22.03.2020). Norocul nostru că nu au fost prezenți mii de oameni la slujba religioasă și nu au fost împărtășiți cu aceeași lingură; Medicii din domeniul Terapiei Intensive sunt forța principală în cazuri grave, care trebuie să trateze acești gravi bolnavi. Totuși, în ultimii 20 de ani, mulți medici din acest domeniul au plecat din țară sau au decedat. . Pentru ca medicii să facă față situației grave, este nevoie de dotare adecvată cu utilaj medical și medicamente. Pentru a putea tratata măcar 50-100 bolnavi gravi de COVID-19 avem nevoie: 30-40 și mai mult de aparate performante pentru respirație mecanică, produse de cele mai renumite firme din SUA, Germania, Japonia și alte țări dezvoltate; Am teamă că am întârziat cu 3-4 săptămâni, va fi foarte greu ca echipamentele să fie aduse în țară. Acest lucru poate fi realizat doar de conducerea țării noastre și cât mai rapid, implicând Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătății, ambasadele sus-numitelor țări, acreditate pe teritoriul Republicii Moldova și ambasadele Republicii Moldova din aceste țări; Consider că numărul maxim de internări a bolnavilor gravi va fi la mijlocul lunii aprilie – începutul lunii mai, iată de ce acest utilaj de o necesitate vitală trebuie să fie adus în țară cât mai urgent. Aceste aparate sunt importante și în tratamentul altor grupe de bolnavi (șoc cardiogen, șoc traumatic, șoc hemoragic, șoc exotoxic și alte tipuri de șoc, pneumonii provocate de toate tipurile de microorganisme ș.a). Ele sunt foarte necesare pentru secțiile reanimare din țară, mai cu seamă cele din spitalele raionale ale țării, unde aceste aparate sunt învechite; Procurarea substituenților de volum plasmatic, mai cu seamă Gelofuzină, Hidroxietilat de amidon 6-10 % (Hess, Refortan, Venofundină), cel mai frecvent utilizate în China, Italia și alte țări în tratamentul acestor bolnavi. Mai puțin sunt utilizate dextranii, cristaloizii care conform datelor din literatură au agravat starea bolnavilor. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui să fie asigurat cu preparate de sânge mai cu seamă plasmă colectată de la bolnavii care s-au tratat reușit de COVID- 19; Urgent de importat în țară soluție de Hidrocortizon pentru administrare intravenoasă în doze 125-250 mg/zi timp de câteva zile, utilizarea altor glucocorticoizi nu a fost benefică pentru această grupă de bolnavi; Importarea rapidă a medicamentelor, în cantități suficiente cum ar fi: Dobutamina, Norepinefrina – două medicamente utilizate în tratarea șocul septic provocat de COVID- 19, care conform datelor colegilor noștri din China și Italia au fost cele mai eficace în tratamentul acestui tip de șoc; Rolul decisiv în tratamentul acestor bolnavi îl are Remdesivir, medicament antivirotic utilizat cu succes în China, dar cu regret este în stadiul de studii clinice, dar totuși el trebuie livrat în Republica Moldova. Urgent de importat Clorochină, Kaletra (lopinavir/ritonavir). Alte medicamente pe larg utilizate în sus- numitele țări au fost: statinele, acid ascorbic, heparine, diuretice ș.a care sunt în stocurile din Republica Moldova; Păcat, că timp de 30 ani nu s-au procurat măcar 2-3 spitale de companie, dotate la cel mai înalt nivel, care pot fi utilizate în caz de cutremur, război, inundații și alte catastrofe, apropo care pot fi utilizate atât iarna cât și vara. Mă adresez către colegii mei, medici din Republica Moldova- nu tăceți, bateți alarma, cereți utilaj și medicamente. Sunteți informați în ce condiții insuportabile activează colegii noștri din Italia, Spania și alte țări, care suportă eforturi fizice, psihice și morale enorme. Trebuie de găsit bani pentru a procura sus-numitele medicamente și utilaje, adresându-se după ajutor către: oameni de afaceri din țară, populația Republicii Moldova, către alte țări puternic dezvoltate”. Articolul Avertismenul unui medic născut la Cernăuți: Numărul maxim de internări ale bolnavilor gravi va fi la mijlocul lunii aprilie – începutul lunii mai apare prima dată în InfoPrut.