COVID-19: Un agent economic a donat aparate de ventilare a plămânilor pentru unele spitale din Moldova

19:50

„Nu sunt o mamă care intră ușor în panică şi nu mă stresez deloc atunci când copilul are febră. Urmăresc, îi dau antipiretice şi atât. Totuşi, în contextul în care suntem acum, am ținut ca băiatul să fie examinat de un medic, mai ales că în casă avem și o bunicuță pe care până acum am ținut s-o izolăm la maxim”. Așa a ajuns la spital. Tânăra mămică își amintește de zilele care au precedat internarea în spital.„Lucram de acasă. Ieşeam o dată la trei zile la magazine, după provizii, şi să scot gunoiul până la tomberon. Dacă decideam să iau și copilul cu mine, să mai ia o gură de oxigen, îi îmbrăcam mănuşi din plastic. Ştia că nu are voie să-și atingă fața, iar la revenire își spăla jumătate de minut mâinile cu săpun. Toate mânerele şi întrerupătoarele erau şterse cu soluția de curățat care o aveam acasă (dacă nu mai găsisem nici spirt în farmacii)”.