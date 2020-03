Măsurile luate de Chișinău sunt extinse în stânga Nistrului

08:20

Cum se vede pandemia COVID-19 din interiorul Spitalului clinic municipal de boli contagioase pentru copii din Chișinău? Răspunsul la această întrebare îl aflăm din mărturiile unei mame care, recent, a trăit experiența pe propria-i piele. Trei reprize de febră înaltă a copilului de doar cinci ani au făcut-o să apeleze la medicul de familie. „Nu sunt o mamă care intră ușor în panică şi nu mă stresez deloc atunci când copilul are febră. Urmăresc, îi dau antipiretice şi atât. Totuşi, în contextul în care suntem acum, am ținut ca băiatul să fie examinat de un medic, mai ales că în casă avem și o bunicuță pe care până acum am ținut s-o izolăm la maxim”. Așa a ajuns la spital.