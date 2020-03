„La vita e bella” de Chișinău: Un bărbat din capitală și-a încântat aseară vecinii cu un recital interpretat la trompetă

17:00

Am fost sunaţi de către o angajată a acestui spital, care ne-a informat că în instituţia medicală ar lipsi echipament de protecţie şi dezinfectanţi şi că lucrătorilor medicali le-ar fi frică să activeze în aceste condiţii. Am mers la faţa locului să ne documentăm, dar nu am avut voie să intrăm în spital. Am urmărit din exterior care e situaţia. În apropiere de spital, un bărbat tânăr, cu mască pe faţă, a întrebat cum să ajungă spre „Telecentru”. Pornind spre direcţia respectivă, i-a sunat telefo...