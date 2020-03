Motivul pentru care ar trebui să-i devii soție, în funcție de zodia lui

12:10

Artista Natalia Gordienko, de mai bine de 10 zile, se află în carantină, iar ieri a făcut unele mărturisiri privind această perioadă petrecută în casă, informează SHOK.md. „Foarte mult îmi lipsesc oamenii dragi alături. Foarte mult îmi lipsește comunicarea și atingerea oamenilor apropiați. Am adăugat 0,5 kilograme. Am citit 1 carte «Becoming.Michelle Obama”. Am început […]