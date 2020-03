Veste uriașă: China ridică mâine carantina din provincia Hubei, locul de unde a pornit pandemia de coronavirus

22:20

Numărul de cazuri de coronavirus din Italia este probabil de zece ori mai mare decât cel comunicat oficial, a declarat șeful agenției care adună datele despre îmbolnăvirile cu Covid-19 din Peninsulă, transmite Reuters. Declarația a fost făcută marți, odată cu anunțarea noilor măsuri care obligă populația să stea acasă. Italia are cel mai mare număr de decese dintre toate țările afectate de noul coronavirus, ultimele cifre ducând bilanțul morților la 6.077, iar cel al îmbolnăvirilor confirmate oficial la 64.000. Cu toate acestea, informează sursa citată, testările pentru coronavirus au fost limitate la persoanele care au avut nevoie de ajutor medical, ceea ce înseamnă că mii de infecții sunt încă nedetectate. "O proporție de un caz confirmat la fiecare zece este credibilă", a declarat Angelo Borrelli, șeful Agenției de Protecție Civilă, informează agenția Reuters, care citează publicația La Repubblica. Oficialul crede că până la 640.000 de persoane ar fi putut fi infectate. După patru săptămâni de creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri și decese, rata de răspândire pare a fi scăzut, începând de duminică, iar autoritățile speră că cea mai agresivă fază a epidemiei ar putea fi depășită. "Numerele oficiale din ultimele două zile indică o încetinire a epidemiei", a declarat Giorgio Gori, primarul din Bergamo, orașul din Lombardia care a suferit un numar mare de decese. "Am grijă pentru că nu vreau să ma amăgesc singur, dar în același timp am multă speranță că cele două săptămâni de izolare plus măsurile restrictive produc rezultate", le-a spus edilul unor reporteri. Guvernul din Italia a închis toate unitățile comerciale care nu sunt esențiale până pe data de 3 aprilie, iar oficialii pregătesc noi măsuri pentru a opri răspândirea noului coronavirus. Amenzile, de exemplu, pentru cei care nu respectă izolarea ar putea fi majorate de la 206 la 4.000 de euro. Reprezentanții Agenției de Protecție Civilă susțin că cele mai mari dificultăți sunt legate de lipsa măștilor și a ventilatoarelor, o problemă majoră încă de la primele cazuri confirmate în Lombardia, pe 21 februarie.