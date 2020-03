Specialiștii americani vin cu noi date: Coronavirusul supravieţuieşte pe suprafeţe de 5 ori mai mult decât se credea iniţial

14:20

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) constată o ‘foarte mare accelerare’ a numărului de infectări cu noul coronavirus în Statele Unite, care au potenţialul de a deveni noul epicentru al pandemiei, a indicat marţi purtătoarea de cuvânt a organizaţiei, Margaret Harris, transmite Reuters, potrivit agerpres. În ultimele 24 de ore, 85% dintre cazurile noi au provenit din Europa şi SUA, a declarat Margaret Harris în faţa presei. Din total, 40% au fost înregistrate în Statele Unite, a menţionat ea. Întrebată dacă SUA au devenit noul epicentru al pandemiei, Margaret Harris a spus: ‘Vedem acum o foarte mare accelerare a cazurilor în Statele Unite. Aşadar, există acest potenţial’. SUA ‘au o foarte mare epidemie şi o epidemie care creşte în intensitate’, a adăugat purtătoarea de cuvânt a OMS. Per ansamblu, pandemia se accelerează, Margaret Harris menţionând că, la nivel global, se aşteaptă la o creştere substanţială a numărului de contaminări şi de decese faţă de cifrele actuale, 334.981, respectiv 14.510. Preşedintele american Donald Trump a recunoscut marţi, într-o postare pe Twitter, dificultăţile de procurare a materialelor medicale cruciale în contextul epidemiei, notând că ‘piaţa mondială … a înnebunit’ şi că guvernului federal ‘nu îi este uşor’ să ajute statele americane să obţină măşti de protecţie şi aparate de ventilaţie. The World market for face masks and ventilators is Crazy. We are helping the states to get equipment, but it is not easy. Just got 400 Ventilators for @NYCMayor Bill de Blasio. Work beginning on 4 hospitals in New York! Millions of different type items coming!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020