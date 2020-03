Obezitatea, posibil factor agravant în Covid-19. Două treimi din pacienții care fac forme severe ale bolii sunt supraponderali

22:30

Elveţia a raportat sâmbătă un total de 6.100 de cazuri de infectări cu noul coronavirus, cu 25% mai multe decât în ziua precedentă, şi 56 de decese, a anunţat ministerul Sănătăţii din această ţară, spitalele din cantonul Ticino, la graniţă cu Italia, fiind intens solicitate. „Situaţia din Ticino este dramatică", a spus Daniel Koch, şeful […]