VIDEO // Poliția a demarat noi acțiuni de informare a populației în contextul pandemiei COVID-19

17:20

Jocurile Olimpice de vară 2020 de la Tokyo vor fi amânate cu un an din cauza coronavirusului, spune Dick Pound, membru al Comitetului Internaţional Olimpic, relatează BBC, citat de Agerpres, citat de Digi24.ro, citat de Telegraph.md. „Pe baza informaţiilor pe care CIO le are, amânarea a fost decisă", a declarat Pound pentru USA Today. „Paşii [...]