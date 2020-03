Concerte, spectacole, expoziţii din R. Moldova, disponibile online

20:40

Decretarea stării de urgență în R. Moldova în contextul pandemiei de coronavirus, care implică și limitarea activității economice și restricționarea frontierelor, creează premise favorabile pentru eventuală criză valutară. De această părere este expertul „IDIS Viitorul”, Veaceslav Ioniță, care amintește că prima criză de acest gen pe care a cunoscut-o R. Moldova s-a produs în anul 1998, urmată de cea din 2009, apoi din 2014 și 2015, iar acest an, statul riscă să se confrunte cu a patra criză valutară din istoria sa. „Observăm că în fiecare criză valutară leul moldovenesc se devalorizează aproximativ cu 5 lei. Dacă în 1998, leul a urcat de la 4-5 lei la 9-10 lei pentru un dolar SUA, în 2009 de la 9-10 lei, la 14-15 lei. În 2015 de la aproximativ de la 15 lei - la 20 de lei, acum putem spune că ne putem aștepta să mergem la un nou prag: 20-25 de lei pentru un dolar american. Dar acestea sunt doar observații, totul depinde de acțiunile autorităților”, a menționat Veaceaslav Ioniță potrivit deschide.md. Expertul spune că sunt câteva aspecte care duc spre această previziune. În primul rând, este vorba despre reducerea exporturilor, despre o posibilă scădere a remitențelor de peste hotare, dar și părăsirea Republicii Moldova a capitalului străin. „Din datele oficiale prezentate pentru luna februarie, încă nu le avem pe cele din martie când R. Moldova a intrat oficial în așa-numita carantină, vedem că remitențele s-au păstrat, dar au scăzut exporturile. În general, exporturile sunt în scădere încă din 2019, dar de când a fost instaurată starea de urgență ne așteptăm la o scădere și mai mare. În plus, tot din 2019 am văzut că foarte mulți investitori străini pleacă din R. Moldova odată cu investițiile lor. Respectiv, vine mai puțină valută în R. Moldova, ceea ce va duce la devalorizarea leului moldovenesc”, a mai menționat Ioniță. O altă zonă de impact asupra leului vine de la BNM, precizează economistul: „Odată ce a fost scăzută rata de bază, acest lucru tot va influența negativ asupra masei de valută, însă, pentru moment, BNM are suficiente rezerve pentru a interveni pe piața valutară”. Veaceslav Ioniță mai adaugă că odată cu alunecarea spre o criză valutară, se înregistrează și o scădere a veniturilor la bugetul public național. „Deja vedem că veniturile la buget sunt cu 10% mai mici decât era preconizat. Așteptăm să vedem cifrele pentru luna martie. Important este că scad veniturile la buget de pe segmentul fiscal și aici trebuie să precizăm un aspect important: ce folos că se vor păstra veniturile la buget în monedă națională dacă leul moldovenesc se va deprecia, iar atunci când raportăm la valuta de bază - dolarul SUA, intrările la buget pe acest segment chiar se diminuează”, a explicat analistul economic. R. Moldova se confruntă cu o criză economică importată din exterior pentru că toate țările din vecinătate și-au restricționat frontierele, dar și alte activități economice și financiare: „Încă e prematur să anticipăm efectele totale ale acestei crize pentru că nu știm cât va dura această carantină”. „Acum, cel mai oportun moment, dar și cea mai bună soluție pentru Guvern ca să evite criza valutară este să se împrumute din exterior. În primul rând, va intra valută pe teritoriul R. Moldova. În al doilea rând - nu va fi presiune la întoarcerea creditelor, pentru că oricum leul moldovenesc se va deprecia”, a subliniat sursa. Articolul Expert: Republica Moldova, în pragul unei crize valutare apare prima dată în InfoPrut.