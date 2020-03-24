Бендерские предприниматели нарушают правила карантина

Новости Приднестровья, 24 martie 2020 12:40

В городе продолжают работать непродовольственные торговые точки

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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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10:00, 12:00, 14:00 Интерактивные занятия по изобразительному и декоративно-прикладному искусству с детьми – участниками проектов «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Спектакль народного самодеятельного коллектива театра «Рампа» «Весёлый балаганчик» Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н....
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г. Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 10:00 Турнир по настольному теннису, посвящённый Международному женскому дню 11:00 Торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню «Пускай живёт весна в душе!» 11:00 Торжественное собрание к Международному женскому дню г. Тирасполь, МУ «Тираспольский дом народных традиций и ремесел» 14:00 Концертная программа в честь Международного женского дня 14:00 Закрытие турнира по баскетболу на Кубок главы госадминистрации...
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Анонс мероприятий на 5 марта Новости Приднестровья
3 martie 2020
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Анонс мероприятий на 4 марта Новости Приднестровья
08:00 Приём граждан по личным вопросам главой госадминистрации 12:00 Фольклорное путешествие для детей «Мэрцишор идёт, за собой весну ведёт» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 13:00 Спектакль «Золотой ключик» Государственного молодёжного театра «С улицы Роз» им. Юрия Хармелина, г. Кишинёв Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (большой зал) 13:00 Игровая программа для детей «Душа ль ты моя, Масленица!» 13:00 Викторина для де...
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