Transportatorii de marfă își pot continua munca. Cele 5 culoare pe unde pot tranzita România

Rafael Nadal, numărul 2 mondial, a transmis un mesaj de susţinere şi mulţumire personalului medical, autorităţilor şi poliţiei spaniole, fără să uite însă şi de familiile îndoliate. "Mulţumim tuturor celor care ne ajută să ne simţim puţin mai în siguranţă, celor care sunt în prima linie, care riscă cel mai mult şi care sunt eroii noştri", a spus Nadal. El a mai transmis şi un mesaj de susţinere familiilor care şi-au pierdut pesoane dragi din cauza pandemiei de Covid-19. View this post on Instagram Mensaje a todos de ánimo y fuerza. #yomequedoencasa #iostoacasa #tuttoandràbene #jerestechezmoi #istayhome A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) on Mar 21, 2020 at 4:08pm PDT