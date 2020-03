Un miliard de persoane sunt izolate la domiciliu pe întreg globul

17:10

Germania are cele mai multe paturi de Terapie Intensivă din Europa, circa 28.000 paturi. În 23 martie, Germania are 27.289 de cazuri confirmate de coronavirus și 115 decese. "Vă minunați ...