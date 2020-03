Ucraina /// 84 de cazuri de infecție cu COVID-19. Trei persoane au decedat

07:20

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 24 MARTIE 2020 ; azi avem Luna Noua in Berbec, oameni buni ! In mijlocul atator evenimente astrale intense, cu energii puternice si pe alocuri conflictuale, Luna Noua ne aduce raza de speranta. O asteptam cu totii pentru ca avem nevoie de energii de nou inceput asa cum se intampla cand apare in joc Berbecul dar si faza de Luna Noua.Insa este un nou inceput provocator pentru ca ne aventuram cu totii, vrem nu vrem, intr-un teritoriu total nou. Se deschide ceva in fata noastra si trebuie sa ne ocupam de propriul nostru viitor. Aceasta Luna Noua este speciala pentru ca alaturi de ea este implicat si Chiron in Berbec, micul astru vindecator de rani… care ne va indrepta mintea sa cautam remedii si solutii in loc sa ne fie frica.Este si prima lunatie din noul an astrologic si din sezonul Berbecului. Ce facem acum si in urmatoarele maxim doua saptamani cat tine efectul sau va marca un puternic nou inceput pentru tine, colorandu-ti viata pentru urmatoarele sase luni. Rezultatele vor fi culese de Luna plina in Berbec din octombrie.In acest an, Luna Noua in Berbec se afla la puternice intersectii de drumuri de destin pentru ca se intersecteaza cu Nodurile Lunare. Deci…tu ce actiuni faci care te tin blocat in trecut fara sa poti avansa spre viitor ? Ce tipare ai pe care trebuie sa le elimini? Este ceva ce iti cere dinamism si curaj, este acum sau niciodata.