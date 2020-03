Un medic din Moldova care lucrează într-un spital din Italia, despre pandemia de COVID-19: „Izolarea e unica metodă de a stopa virusul!”

01:20

„Toți suntem diferiți”, astfel se numește cea de-a doua ediție a campaniei lansate astăzi, de Ziua Mondială a Sindromului Down, de către Ludmila Adamciuc, mămica unei fetițe cu sindromul Down. „În primul rând toți am încălțat ciorapi noi și diferiți. Apoi am adus oghealul ca să fie fundalul mai frumos și trei frumușei s-au pus […]