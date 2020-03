Pierderea mirosului și a gustului – posibile semne de Covid-19, avertizează medicii americani

14:20

Voluntarii din China au fost vaccinați contra Covid-19. 108 persoane au fost supuse testului. Primul grup de voluntari din China din faza 1 a studiilor pentru vaccinul contra Covid-19 si-a exprimat increderea in succesul acestuia, deoarece cercetatorii lucreaza neobosit pentru a combate virusul mortal care a omorat pana in prezent peste 14.000 de oameni in […] Сообщение În China se fac teste pentru vaccinul împotriva Covid-19 появились сначала на BTV.