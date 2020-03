SUA ajută R. Moldova în lupta cu coronavirusul

15:50

În orașul Sângerei din R. Moldova a fost raportat primul caz de infectare cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre o femeie de 59 de ani, care a revenit pe 16 martie din Marea Britanie. Mai mult, înainte de a-i apărea primele simptome, femeia a organizat o petrecere cu ocazia zilei sale de naștere. Aceasta a vizitat și un salon de frumusețe din oraș, intrând astfel, în contact cu mai multe persoane. „În acest context, primarul orașului Sângerei a declarat că autoritățile au identificat 21 de persoane cu care aceasta ar fi intrat în contact. „Miercuri i s-a făcut rău, a chemat ambulanța. Medicii au transportat-o la Chișinău. Ieri seara am primit această veste, cu părere de rău. Sperăm să fie primul și ultimul caz în Sângerei. Rezultatul testelor pentru coronavirus a fost pozitiv. Noi am identificat cercul de persoane cu care a contactat pacienta. Este vorba despre 21 oameni”, a menționat primarul orașului pentru deschide.md. În același timp, Covaliov a mai dezvăluit că două persoane dintre cele cu care a intrat în contact femeia au fost, de asemenea, transportate la spital cu simptome de COVID-19. Deocamdată nu este clar dacă acestea au fost sau nu contaminate. Potrivit aceleași surse, odată revenită din Marea Britanie, femeia și-a sărbătorit ziua de naștere, ocazie cu care a mers și la o frizerie din oraș. Medic de profesie, primarul orașului Sângerei a spus că, fiind conștient de seriozitatea virusului, acesta a fost printre primii care au dispus închiderea pieței din localitate. Mai mult, acesta afirmă că, în cadrul unei ședințe a celulei de criză din raion, a propus instituirea carantinei. Apelul său, însă, nu ar fi fost auzit. „Comisarul, președintele raionului mi-aU spus să nu ieșim din limita atribuțiilor, deoarece Comisia Națională pentru Sănătate Publică și Comisia pentru situații excepționale iau asemenea decizii. (...) Eu nu pot aștepta să mai avem cazuri, se știe ce înseamnă carantină! Voi mai apela o dată președintele Comisiei Situații Excepționale din raion pentru ca să-i spun acest lucru. Astăzi a fost adunare cu toți primarii. Eu sunt într-o dilemă, sincer vă spun. Eu apelez încă o dată, voi lua deja de unul singur această decizie de a institui carantină în localitate. Voi contacta Agenția Sănătate Publică pentru ca să putem face acest lucru. Mă adresez guvernului, președintelui, parlamentului, Comisia Situații Excepționale să-mi permită acest lucru!”, s-a adresat disperat primarul. „Noi am luat toate măsurile necesare de precauție la timp. Am fost primii R. Moldova care au sistat activitatea pieței, deși am fost blamat pentru asta”, a conchis Arcadie Covaliov. Edilul a mai subliniat că a îndemnat oamenii să anunțe cazurile în care locuitorii reveniți din alte țări afectate de COVID-19 nu respectă regimul de autoizolare. Totodată, acesta a opinat că testele pentru depistarea noului tip de coronavirus ar trebui să fie descentralizate, iar spitalele raionale să poată efectua asemenea analize. Mai mult, Arcadie Covaliov ne-a asigurat că a dispus toate măsurile necesare de profilaxie, prin dezinfecția stațiilor de așteptare și a altor locuri publice și a făcut apel la societate să nu-și manifeste o atitudine discriminatorie față de cei infectați. Articolul Coronavirus în Sângerei //A dat petrecere de ziua ei și 21 de persoane au devenit contacți apare prima dată în InfoPrut.