Mesajul Președintelui Iohannis pentru români: Statul îi va ajuta pe toți cei afectați de criză

10:50

DECALOGUL LUI PETRU BOGATU: „Am murit în viaţa mea de mai multe ori...” În copilărie am avut norocul să citesc nişte cărţi bune care mi-au netezit drumul spre adevăr. Dar am avut şi ghinionul să-mi scape nişte texte care mi se par indispensabile pentru schimbarea omului în bine. Pe unele le-am descoperit mai târziu, am recuperat, dar înainte de asta am pierdut timpul, reperele şi drumul. Am acum convingerea că noi cu toţii suntem produsul Cărţii. Chiar şi analfabeţii sau cei care nu au nicio înc...