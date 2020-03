China pierde 21 de milioane de clienţi de telefonie mobilă. Cifrele pot sugera un număr masiv de decese

09:20

Lumea libera traverseaza o cumpana. Suntem in razboi. Un razboi deocamdata de supravietuire, pe care nu stim cand si cati dintre noi il vom vedea terminat, care se va prelungi foarte probabil cu o lunga criza economica si cu un alt razboi, politic si cultural, de reasezare a lumii in noua paradigma postliberala si in noua ordine