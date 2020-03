ONU va crea un fond pentru a susține tratarea pacienților cu coronavirus

12:30

Rusia a anunțat luni dimineață, 23 martie, 71 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, ceea ce ridică numărul total la 438. Raporat la populție, Rusia înregistrează până acum un număr redus de cazuri în comparație cu alte țări europene. Moscova, cu 12 milioane de locuritori, a anunțat numa 137 de cazuri până acum. În timp ce New York-ul, oraș cu peste 8 milioane de locuritori, are peste 8 mii de cazuri înregistrate de contaminare cu noul coronavirus, devenid și epicentrul epidemiei, în Statele Unite. Rusia are de asemeni cea mai lungă granță terestră cu China, țara una a izbucnit epidemia de Covid-19 și unde s-au înregistrat peste 80 de mii de contaminări.