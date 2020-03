Armata Națională, în sprijinul autorităților, în lupta cu COVID-19

09:50

Semne diacritice Moartea ne surprinde din nou, scriam un comentariu despre consecințele alegerilor din Hâncești, când am aflat că Petru Bogatu, colegul și prietenul meu de atâția ani, s-a stins subit la spitalul de urgență. A plecat o personalitate, un jurnalist de calibru în presa română. Drumurile ni s-au întâlnit pentru prima dată la Frontul Popular, care întrunea în acea vreme toate năzuințele noastre de libertate și emancipare națională, am lucrat de câteva ori în aceleași redacții și am publicat comentarii politice pe aceleași pagini de ziar, traseul său profesional din ultimii treizeci de ani – Țara, Flux, Jurnal de Chișinău, […]