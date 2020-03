Conform unor informații ținute la SECRET de guvernul COMUNIST din China și ajunse în presă, una din trei persoane testate pozitiv la infecția cu SARS-CoV-2 ar fi „purtătoare tăcută” a virusului

07:40

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 23 MARTIE 2020 ; Marte, planeta rosie impulsiva a razboiului este in conjunctie azi cu Pluto in Capricorn – au mai fost acum 2 ani dar nu in ambitiosul si determinatul Capricorn – deci saptamana incepe provocator, aproape ca un cod portocaliu de energie cosmica. Exista o putere incredibila acum cu care se pot face multe dar se pot si intampla multe.Energia este foarte fizica, deci mare atentie. Au fost zile incredibile in ultimul timp si chiar o luna incredibila, daca analizam ce s-a intamplat pe plan mondial. Iar ultimele zile au fost fara precedent peste tot in lume. Echinoctiul de primavara vine cu multa reinnoire, la fel Marte si Jupiter. Da, se simte ciudat. Putem simti speranta in mijlocul dificultatilor iar ziua de azi iti reaminteste exact despre asta.Marte si Pluto in intalnire ne spune ca ceva trebuie facut si nu este negociabil. Si vom sti fiecare in parte despre ce este vorba.In plus, Soarele este in cuadratura cu punctele de eclipsa azi, cu Nodurile Lunare in Rac si Capricorn, fapt ce semnaleaza faptul ca suntem la un punct de cotitura major in viata. Cu o zi inainte de Luna Noua in curajosul Berbec, singura Luna Noua in acest semn, simtim schimbarea de forta in aer. Da, suntem la drumuri incrucisate de destin si nu e de gluma. Ce vom decide sa facem de acum incolo va determina viitorul.