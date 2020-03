LIVE // Declarații de presă după întrevederea Președintelui Igor Dodon, cu conducerea de vârf a țării

LIVE // Declarații de presă după întrevederea Președintelui Igor Dodon, cu conducerea de vârf a țării You may also like AVEM DREPTUL !!! // Explicație PENIBILĂ a MAI în cazul expulzării lui George Simion! Mitingul de protest organizat de Partidul Socialiștilor // VIDEO Dodon vrea să-l demită, astăzi, pe Șalaru din fruntea Ministerului Apărării STOP VOT! Secțiile de votare s-au închis: prezența la vot la ora 21:00 – 48,88 la sută VIDEO // Cum arată bucătăria unui hotel din Chișinău Eurodeputatul...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldova24