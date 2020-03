Bilanţul epidemiei de coronavirus a ajuns la 5.476 de morţi în Italia, 651 de decese în 24 de ore

20:50

Oraşul care nu doarme niciodată, New York, este aproape paralizat. În întreg statul sunt peste 4.500 de cazuri de infectare, cele mai multe de la nivel federal. Oraşul care nu doarme niciodată, New York, este aproape paralizat. În întreg statul sunt peste 4.500 de cazuri de infectare, cele mai multe de la nivel federal. Virusul a ucis cel puţin 15 locuitori ai metropolei, iar oamenii învaţă să se adapteze noilor condiţii. Pe plan naţional, Covid 19 se răspândeşte cu o viteză care i-a luat prin surprindere pe oficiali. Statele Unite ocupa locul 4 în lume la număr de persoane infectate, după China, Italia si Spania. Presa acuză administraţia Trump că a ignorat, acum două luni, avertismentele serviciilor de informaţii care anunţau o catastrofă umanitară. O nouă teorie: nu trebuie testat fiecare american COVID-19 își continuă răspândirea în Statele Unite într-un mod agresiv, în special în marile oraşe. Numărul cazurilor de îmbolnăvire a crescut rapid, la fel și cel al deceselor la nivel federal. Între timp, în pofida criticilor insistente cu privire la lipsa unei testări agresive, responsabilii din sănătate par să fi relaxat și mai mult strategia. Nu neapărat din convingere, ci de nevoie. Celebrul doctor Anthony Fauci, cel care coordonează strategia medicală americană, vine cu o nouă teorie: nu trebuie testat fiecare american. În New York și Los Angeles, oficialii din sănătate le recomandă medicilor să evite pe cât posibil testarea, cu excepția cazurilor în care rezultatul ar schimbă semnificativ tratamentul. Când te duci să fii testat, se consumă echipament de protecţie, măsti şi costume. Declaraţia vine după ce tot mai multe cadre medicale s-au plâns că trebuie să refolosească măștile și mănușile. În timp ce vicepreședintele Mike Pence dă asigurări că sunt pe drum sute de milioane de măști pentru personalul medical, Donald Trump și-a reînnoit apelul către populație de a lupta cu inamicul invizibil şi cere sacrificii. Probleme economice pentru SUA Potrivit analiştilor financiari, vor apărea şi mai multe probleme economice, pentru că 2,25 de milioane de american depun cereri pentru asigurare în caz de şomaj numai în această săptămână. Această este o creştere de opt ori faţă de săptămâna precedentă. Acum se ştie ce industrii sunt cele mai afectate. Cel mai mult sunt cele din domeniul ospitalităţii şi relaxării. Se întâmplă asta la companiile aeriene, hoteluri, restaurante. Preşedintele Donald Trump, a cărui familie are afaceri în domeniul hotelurilor, are un discurs oficial de compasiune faţă de angajaţii din America, relatează CNN. Jurnaliştii americani subliniază însă că grijă declarată a liderului de la Casă Albă pentru soarta angajaţilor ţine până la ograda proprie. Potrivit Uniunii hotelierilor din Statele Unite, Hotelul Trump din Washington a trimis acasă 160 dintre cei 174 de angajați. Iar rata de ocupare a hotelurilor din capitala federală americană este de 5%. CNN a precizat că Organizația Trump a refuzat să comenteze informația. Cununie inedita la New York Pe de altă parte, două tinere din New York au avut o ceremonie de cununie ieșita din comun. Pentru că ofiţerul stării civile era izolat la domiciliu, ceremonia s-a desfăşurat în stradă, iar oficialul a strigat de la geamul său, de la etajul 4, formulă de căsătorie. Răspunsul a venit de jos. Martorii şi familia au asistat de la o distanţă sigură.