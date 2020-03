O raza de speranta si lumina a intrat in familia primei femei infectate cu COVID-19. Dupa doua saptamani in care a dus o lupta cumplita cu boala, ea si-a auzit fiul la telefon. A spus ca se simte mai bine, insa ramane in spital pentru supraveghere - VIDEO

O raza de speranta si lumina a intrat in familia primei femei infectate cu COVID-19. Dupa doua saptamani in care a dus o lupta cumplita cu boala, ea si-a auzit fiul la telefon. A spus ca se simte mai bine, insa ramane in spital pentru supraveghere - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md