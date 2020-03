Breaking NEWS // Coronavirus în R. Moldova // Încă 14 persoane infectate cu Covid-19

12:10

Un cutremur cu magnitudinea inițială 6.0 M a fost anunțat in aceasta dimineața in Croația. Ulterior EMSC a rectificat seismul la 5.3 M cu epicentrul la 7km de ZAGREB adâncime 10km. Seismul s-a resimțit și in estul Italiei. S-au raportat daune.