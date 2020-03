CONCURS DE GRANTURI: Tinerii din raionul Soroca pot obține finanțare pentru proiecte în comunitățile lor

13:40

Se pare că, în timp ce toată lumea se sufocă de noul coronavirus, Belarus nu are nici o problemă și are calea sa de a iești din pandemie. De exemplu, în timp ce toate arenele sportive din Europa sunt pustii, în această țară a reluat campionatul național de fotbal, iar microbiștii au undă verde pe […]