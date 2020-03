Coronavirus: Două decese pe teritoriul României. 433 de persoane infectate

12:00

Vlad Bilețchi, președintele Asociației „UNIREA-ODIP" din R. Moldova, a aderat la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Astfel, partidul înființat acum câteva luni de liderul unionist George Simion a trecut Prutul. Vlad Bilețchi susține că a urmărit în ultimele luni acțiunile și declarațiile pe care le-a făcut George Simion, copreședintele AUR, atât în România, cât și în întreaga lume, iar decizia de a se alătura acestei echipe a fost una firească. „Am urmărit cu atenție lansările de filiale, am simțit entuziasmul oamenilor, dar și energia și determinarea acestora de a lupta împreună pentru idealul nostru românesc. Am văzut în ochii acestor oameni nădejde, forță, curaj și determinare. Vreau să pun umărul la această mișcare unionistă, să ne strângem rândurile și să revenim la ceea ce am fost până în 2018. Atunci când ne-au înscenat tot soiul de dosare și percheziții, ne-au reținut autocarele și-au bătut joc de noi în ultimul hal, iar lui George Simion i-au aplicat o interdicție pe cinci ani în R. Moldova. Așa s-a terminat anul Centenar pentru noi”, a adăugat liderul unionist în cadrul unei emisiuni de la 10TV. Sursa susține că unioniștii din R. Moldova au învățat lecția anului 2018 și știu cum să se protejeze în viitor de eventuale abuzuri ale unui sistem care nu acceptă nici măcar ideea reîntregirii neamului. „În 2018 am avut așteptări foarte mari, am depus mult efort, s-au făcut zeci de campanii de informare, s-a făcut Caravana Unirii și alte zeci de acțiuni publice, s-au semnat sute de Declarații de Unire, s-au făcut înfrățiri. Însă, regimul de atunci și regimul de acum au reușit să le zădărnicească pe toate, făcându-și mendrele și încălcând legea. Noi am învățat lecția, am acumulat experiența necesară și știm cum să ne protejăm în viitor de asemenea abuzuri ale sistemului”, a mai precizat Bilețchi. Totuși, unionistul menționează că există o problemă care, deocamdată, nu poate fi rezolvată. Este vorba de interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pe termen de 5 ani a lui George Simion. „Aceasta este cea mai nedreaptă acțiune care se putea face vreodată. George Simion nu a încălcat legislația R. Moldova și nu este un criminal. George Simion este un bun român, care a venit în R. Moldova cu brațele deschise și cu acțiuni frumoase. Ce a făcut George Simion? A făcut înfrățiri în urma cărora oamenii au reușit să-și redobândească actele românești, iar primarii au primit finanțări și au putut implementa proiecte de infrastructură în R. Moldova: apeduct, canalizare, electricitate și condiții mai bune pentru grădinițe, școli, spitale și case de cultură. Ce a făcut George Simion? A donat cărți pentru ca oamenii din R. Moldova să nu mai citească în grafie chirilică, dar să citească în limba lor maternă. Ce a făcut George Simion? A participat la manifestațiile de sărbătorire și marcare a Centenarului Marii Uniri. Aceste acțiuni reprezintă oare o infracțiune în R. Moldova? ”, se întreabă sursa. Bilețchi a mai specificat că pentru politicienii de la Chișinău, România este bună doar atunci când trimite bani în R. Moldova, de pe urma cărora profită tot ei. „Am pledat și voi pleda în continuare pentru ca interdicția lui George Simion să fie anulată. În acest sens, vom iniția o petiție colectivă. Din cauza situație create în contextul răspândirii virusului COVID-19, vom colecta semnăturile online și le vom depune în mod suplimentar la Ministerul de Interne de la Chișinău, Serviciul de Informație și Securitate, dar și la Biroul de Migrației și Azil”, a mai explicat noul membru AUR. Totodată, Vlad Bilețchi a îndemnat toți cetățenii din R. Moldova, care susțin Reunirea cu România, cred în cauza națională de reîntregire și simt că acest lucru este un adevăr, să se alăture la AUR. Acești o pot face completând un formular pe site-ul AUR sau apelând direct la Vlad Bilețchi. https://www.facebook.com/10tv.md/videos/198427111572229/UzpfSTEwMDAwMjM3MTI1NDk3MDozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTg1NzI0Mzk5OjQ5MjEyNzc3NzU1OTQwMTQ1MDA/?epa=SEARCH_BOX Amintim că Alianța pentru Unirea Românilor este inițiată de mișcarea politică România Mare în Europa, constituită în urma campaniei de la alegerile europarlamentare a liderului unionist George Simion. Platforma s-a lansat public pe 1 Decembrie 2019 la Alba Iulia. AUR este partidul politic pentru unitatea românilor de pretutindeni, care susține revenirea la românism și o societate românească în care dreptatea să fie cel mai important reper. Din punct de vedere statutar, AUR este primul partid care oferă funcții cu drepturi depline la nivelul conducerii centrale filialelor din diaspora. În ultima perioadă au fost lansate filialele din Marea Britanie, Spania și Italia. Germania și alte state. Articolul Unionistul Vlad Bilețchi aduce AUR în Republica Moldova apare prima dată în InfoPrut.