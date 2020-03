Președintele raionului Orhei neagă că pacientul infectat nu a respectat carantina

05:30

In timpul Cretacicului Tarziu, in urma cu aproximativ 70 de milioane de ani, zilele pe Terra erau mai scurte, potrivit cercetatorilor din cadrul Grupului de Cercetare de Mediu si de Geochimie al Universitatii din Bruxelles, ce si-au bazat studiul pe o fosila din acea perioada. Noul studiu, publicat in jurnalul Paleoceanography and Paleoclimatology, sustine ca in urma cu 70 de milioane de ani zilel