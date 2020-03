Congresul SUA, aproape de aprobarea unui pachet de salvare economică de peste 1 trilion de dolari

13:30

Milioane de rezidenți din California au rămas acasă și new-yorkezii au început să facă același lucru, deoarece două dintre cele mai populate state americane au început să instituie măsuri fără precedent pentru a încerca să împiedice răspândirea coronavirusului.Măsurile au început să intre în vigoare sâmbătă, pe 21 martie.California este unul dintre cele mai afectate state americane, cu 1.382 de cazuri confirmate și 25 de decese.Guvernatorul Gavin Newsom a emis ordin de ședere la domiciliu pe 19 martie, iar ordinul său a fost urmat de restricții similare în New York și Illinois. Oamenii pot merge la cumpărături pentru produse esențiale, cum ar fi mâncare, medicamente, benzină și lucruri strict necesare.Pe 21 martie, centrele comerciale și străzile din California erau goale, în timp ce bisericile erau închise, iar locurile de joacă pustii de copii. Autostrăzile statului erau în mare pustii.Cu toate acestea, au existat relatări despre mulți oameni pe plaje și parcuri, fără a respecta distanțarea socială – adică o distanță de 1,5 – 2 metri între oameni.Între timp, în statul New York situaţia este cea mai complicată. Boala a ucis cel puțin 76 de persoane, potrivit Universității Johns Hopkins, și cel puțin 60 dintre aceste decese au fost în New York.Agenția Federală de Management pentru Situații de Urgență a declarat că în New York este „un dezastru major”, eliberând accesul la miliarde de dolari pentru finanțarea unui ajutor de urgență.Cu 40 de milioane de oameni, California este cel mai populat stat american; în timp ce statul New York este al patrulea ca mărime, după Texas și Florida.