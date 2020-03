Prima pacientă din Moldova, femeia venită cu ruta Milano-Chișnău, vindecată de Covid-19

17:10

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dat asigurări joi că pandemia de COVID-19 este încă "controlabilă", dar poate deveni o problemă mult mai gravă decât cea actuală, dacă guvernele nu iau în serios ameninţarea, relatează EFE. "Aceasta este o pandemie controlabilă, însă acele ţări care decid să renunţe la […]