Numărul infectărilor a crescut în Elveţia cu 25%. Au murit 56 de persoane din cauza noului coronavirus

Concursul Eurovision 2020, care ar fi trebuit să aibă loc în luna mai în Olanda, a fost anulat din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, au anunţat miercuri organizatorii evenimentului, citaţi de agenţiile de presă internaţionale. "Cu un regret profund, vă anunţăm anularea concursului Eurovision 2020 de la Rotterdam", au precizat într-un comunicat organizatorii acestui eveniment, urmărit în fiecare an de milioane de telespectatori din lumea întreagă. "În acest moment, este imposibil să continuăm pregătirile pentru acest show live conform planurilor iniţiale", au adăugat reprezentanţii European Broadcasting Union (EBU), care organizează concursul Eurovision. Ediţia din 2020 a concursului Eurovision urma să aibă loc la Rotterdam în perioada 12-16 mai. EBU, al cărei sediu se află în Elveţia, a precizat că a căutat soluţii în ultimele săptămâni pentru a reprograma evenimentul, însă nu a reuşit să le găsească. Decizia de anulare a concursului Eurovision a fost luată în contextul restricţiilor de deplasare impuse de posturile de televiziune din ţările care fac parte din EBU şi de autorităţile din Olanda, dar şi al îngrijorărilor legate de sănătatea artiştilor participanţi, a membrilor comitetului de organizare şi a spectatorilor. "Suntem foarte mândri de concursul Eurovision, care, timp de 64 de ani, a unit popoarele din întreaga Europă. Şi suntem profund dezamăgiţi de această situaţie", a declarat Jon Ola Sand, directorul executiv al concursului Eurovision în cadrul EBU. European Broadcasting Union se află în prezent în discuţii cu autorităţile din Olanda pentru a încerca să afle dacă evenimentul ar putea fi organizat anul viitor la Rotterdam, a precizat Jon Ola Sand. Concursul Eurovision a fost organizat în fiecare an începând din 1956, iar organizatorii se aşteptau la o audienţă de peste 200 de milioane de telespectatori şi la un public de zeci de mii de persoane pentru finala show-ului din acest an, care ar fi trebuit să aibă loc pe 16 mai. Competiţia constă în interpretări live ale unor artişti din fiecare ţară participantă - peste 50 de state au participat la ediţiile recente, care au depăşit graniţele Uniunii Europene şi au inclus reprezentanţi din Israel şi Australia. Telespectatorii din fiecare ţară votează pentru reprezentanţii celorlalte state concurente în cadrul unui complex sistem de votare, foarte îndrăgit de fanii concursului. Olanda a fost desemnată gazda evenimentului din 2020 după ce un reprezentant al ei, cântăreţul şi compozitorul Duncan Laurence, a câştigat ediţia din 2019 a concursului Eurovision cu cântecul "Arcade"