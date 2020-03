Vești bune: Moldova va primi câteva zeci de mii de teste pentru COVID-19

13:20

”Noi am făcut un scenariu cu 0% creștere economică; unul cu -3% și altul cu -5%. În funcție de aceste scenarii, am calculat suma veniturilor pe care le-ar putea pierde bugetul”, a explicat Dodon în cadrul emisiunii ”Președintele răspunde”.Potrivit celui mai sumbru scenariu, anunță Dodon, bugetul ar putea înregistra în acest an pierderi de 6-7 miliarde de lei sau 300 de milioane de euro.Președintele susține că aceste pierderi vor fi compensate din ajutorul de 100 de milioane de dolari ce va fi alocat de FMI. De asemenea, Moldova urmează să primească un credit total de 500 de milioane de euro din Federația Rusă, dintre care 200 de milioane de euro urmează să fie alocați în lunile martie-aprilie.Totodată, China și-a exprimat disponibilitatea de a susține Moldova în compensarea pierderilor economice suportate în urma crizei COVID-19.