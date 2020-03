Noi infectări cu coronavirus în China și Coreea de Sud, două dintre cele mai afectate ţări

07:40

Un bărbat din Statele Unite a întreținut relații sexuale cu un delfin timp de un an, în adolescență. Potrivit presei locale, bărbatul, care acum are vârsta de 68 de ani, a povestit cum a început o relație cu un delfin în timp ce era adolescent, relație care a durat aproape un an, scrie Mirror. Mai mult decât atât, bărbatul susține că mamiferul l-ar fi sedus. El a mai povestit cum totul a început în timp ce el lucra ca fotograf într-un parc acvatic. „Am avut acces gratuit în parc și ne-am împrietenit când eu înotam cu ea. Era foarte specială. M-a sedus”, a declarat Malcom Brenner. Man had sex with a dolphin called Dolly for a year - and claimed she seduced himhttps://t.co/AZRSSnHTDO pic.twitter.com/NkhwjBs2wm— Daily Mirror (@DailyMirror) March 20, 2020 După aproape un an, parcul s-a închis, iar delfinul a fost mutat într-un alt loc, unde a și murit la scurt timp. Brenner a scris și o carte bazată pe experiența sa.