Stanislav Gropa: Trebuie să-i protejăm pe medici pentru că ei „ne-ar putea salva viața și asigura viitorul”

Moldoveanca Aliona Căușneanu de 14 ani muncește în sectorul socio-sanitar din Italia. Este stabilită în Emilia-Romagna, regiune unde ar activa peste 20 de mii de moldoveni. Ea povestește că împreună cu alți compatrioți schimbă opinii, analizează situația, împărtășesc informații culese de pe rețelele sociale sau din presă, reflectează la cum ar trebui să se protejeze mai bine și ce ar trebui să facă în fața acestei pandemii de Covid-19. Ea este convinsă că respectarea cerințelor impuse de autoritățile italiene protejează sănătatea cetățenilor. Europa Liberă: Noi, cei din Republica Moldova, suntem conectați la informația care vine de acolo, din Italia. Să vă întreb pe Dvs., să aflăm din primă sursă: cum e viața sub această amenințare, coronavirus?Aliona Căușneanu: „Situația este tensionată, desigur, pentru că toată lumea stă acasă, sunt restricții foarte mari, o amendă nu constă numai în bani, dar consistă și în dosar penal. Încercăm să ne respectăm absolut toate restricțiile care sunt date de lege, atât directivele naționale, cât și cele regionale și teritoriale. Eu muncesc în sectorul socio-sanitar, unde suntem izolați absolut toți lucrătorii, muncitorii din sfera sanitară și socială.”Europa Liberă: Și cum decurge o zi de muncă a Dvs. acum, în aceste condiții acolo, când oamenii sunt baricadați în case, când se insistă și pe mai departe să rămână acasă?Aliona Căușneanu: „Vă spun sincer, iată, când sunt blocuri de poliție pe stradă și când ne opresc, pentru că noi avem permisul să mergem pe stradă, avem anume permisiuni acceptate de la serviciu unde ne dau voie să mergem prin oraș, când suntem opriți de blocul de poliție ni se spune că numai voi, sanitarii, mergeți pe drum, ori din sectorul privat, ori din sectorul public. Este profesiunea noastră unde ne dedicăm într-adevăr din toată inima, așa cum ne-am dedicat tot timpul, a fost alegerea noastră, cred că, în viață ca să alegem așa specialitate.”Europa Liberă: Concret, ce servicii prestați acum?Aliona Căușneanu: „Muncesc într-o structură privată. Pe moment nu avem niciun caz de coronavirus, dar suntem izolați, punem în siguranță atât pacienții, cât și personalul, adică avem echipament de izolare pentru a nu intra în contact unul cu altul, respectăm distanțele de siguranță chiar și între colegi la serviciu, se dezinfectează absolut tot pe ceea ce punem mâinile, adică de la tastieră, mouse, calculator, mânere de la ușă, absolut tot, orice mișcare care este efectuată, este efectuată în siguranță. Vă spun sincer, când suntem înăuntru la serviciu, pentru noi e o normalitate, adică nu este diferență între ceea ce a fost înainte și ceea ce este acum. Unicul lucru care noi îi rugăm pe toți este să respecte regulile de igienă, să respecte distanța și să respecte, într-adevăr, directivele date de la guvern.”Europa Liberă: Activați acolo într-o regiune unde comunitatea moldovenilor e destul de măricică. Ce fac cei care au în îngrijirea lor bătrâni? Cum socializați?Aliona Căușneanu: „Eu muncesc în serviciul socio-sanitar, dar fac parte din sindicate, adică sunt delegată de la funcțiunea publică – reprezentanta cooperativelor sociale pe teritoriu, dar reprezint și comunitatea pe teritoriul unde am format diferite grupuri, am selecționat grupurile de badante, așa-numite, pentru că mie îmi place mai mult să le numesc asistente la domiciliu și le dau toate directivele care vin de la nivel național, regional și teritorial pentru siguranța lor - ce trebuie să facă, cum trebuie să se comporte și sunt la dispoziția lor, chiar și din toată Italia. Sunt multe situații în care unii vor să plece și acasă, dar știm că frontierele sunt închise în toată Europa, chiar și în Italia și nu poate să iasă nimeni sau să intre. Alții sunt în panică, e mai greu pentru doamnele care lucrează 24 de ore, fiindcă ele trebuie să stea tot timpul în casă, să nu iasă. Mai sunt alții că nu respectă regulile, dar sunt tot timpul la dispoziția conaționalilor noștri de pe teritoriu, aici sunt foarte bine organizată, adică cu toți moldovenii și ei știu, pentru orice problemă, pentru orișice eu sunt și ei pot să apeleze. Mă contactează și din alte regiuni ale Italiei unde sunt în contact cu ei, am văzut că este puțină panică între ei, pentru că îi văd că sunt panicați.E mai greu pentru doamnele care lucrează 24 de ore, fiindcă ele trebuie să stea tot timpul în casă... Tot timpul îi informez absolut cu toate lucrurile noi care apar. Iată acum au fost date multe fonduri de la statul italian unde tot timpul vine informație de ceea ce au nevoie. Iar celor de acasă le spun, eu vorbesc deseori cu mămica și tot timpul îi spun: „Mamă, respectați igiena, dezinfectați toate suprafețele, spălați-vă mâinile foarte des, folosiți clorul și alcoolul că este mai ieftin și puteți să vă permiteți, nu intrați în contact cu persoanele, stați acasă fiecare, vorbiți prin telefoane, deoarece sunt foarte multe cazuri deja și la noi, încercați să stați mai mult acasă”. Dar cel mai important lucru, care îi sfătui atât pe cei de aici, cât și pe cei de acasă – să stea liniștiți, să nu intre în panică.”Europa Liberă: Cei care munciți în străinătate, ați fost salvatori pentru familii, pentru rude, pentru cei rămași aici, în Republica Moldova. Acum le mai puteți trimite bani acasă?Aliona Căușneanu: „Eu am avut ocazia, pe 1 martie am fost acasă, așa a vrut Dumnezeu, să spunem, pe mămica am pus-o în siguranță. Familia mea este aici și nu am nicio problemă, dar ceilalți care spun că vor să trimită bani acasă și întâmpină dificultăți, mai sunt diferite transferuri. Până când ceea ce mi s-a spus – au reușit, dar nu știu cum este situația în Republica Moldova, dacă pot să-i primească.”Europa Liberă: Există cazuri când unii moldoveni care muncesc acolo își pierd locul de muncă?Aliona Căușneanu: „Nu, iată avem decretul de lege unde chiar acum mi-a ajuns de la sindicate și vorbesc cu ei, unde este interzis prin lege ca persoanele să fie lăsate fără un loc. Chiar dacă nu muncesc, statul italian le-a garantat salariu, depinde în ce sector, în fiecare sector este garantată o soluție și este garantat un salariu, nimeni nu rămâne acasă. Două sectoare care sunt vulnerabile, este munca la domiciliu - a doamnelor badante și a doamnelor care fac curățenie.”Europa Liberă: Să vă întreb și dacă e ușor să găsești produsele alimentare de care ai nevoie, pentru că inițial se zicea că sunt golite rafturile magazinelor, că se fac provizii mari de către cei care intră în panică. Acum cum e?Aliona Căușneanu: „Vă spun sincer, nu este nicio panică din punctul acesta de vedere, toate supermarketurile și magazinele alimentare sunt deschise, lucrează cu orare normale, alimentele nu lipsesc absolut, produse alimentare sunt, camioanele circulă și lumea nu trebuie să se sperie de chestiile astea, pentru că trei lucruri care ne sunt permise: să plecăm la serviciu, anume serviciul care este garantat, emergențele și lucrurile alimentare. Iată aceste trei lucruri sunt permise și nu este nevoie de a intra în panică și-i sfătui și pe cetățenii noștri din Republica Moldova să nu facă așa ceva.”Europa Liberă: Până la urmă, coronavirusul pare să aibă un impact mai puternic la nivel de mentalitate, probabil?Aliona Căușneanu: „Exact! Desigur, este un virus, dar dacă noi o să fim prudenți cu toate protocoalele pe care trebuie să le respectăm și să stăm acasă, să respectăm regulile – noi o să învingem acest virus.”Europa Liberă: Și relația cu medicii, care e relația cetățean-doctor?Este foarte simplu, medicul activează serviciul în farmacie și farmacia livrează medicamentul pacientului... Aliona Căușneanu: „Relația cu medicul este foarte bună în sens că, dacă ai nevoie de medic, medicul este disponibil la telefon în orice minut, ori telefonul celular privat, ori secretara îți răspunde la telefon și te pune în contact cu medicul. De ieri s-a adoptat o lege unde persoana are nevoie de medicamente, atunci i s-a dat un cod anume ca să intre în sistemul sanitar național, cheamă medicul și spune ce medicamente îi lipsesc. Medicul imediat scrie și trimite automat în farmacie datele unde tu, prin polițele celea te duci și îți iei medicamentele de la farmacie, fără ca să poată avea loc contaminarea: să mă duc la medic, să întâlnesc alte persoane, să stau în rând acolo, să mă vadă medicul, nu știu ce, dar este foarte simplu că medicul dă ordine la medicament, medicul activează serviciul în farmacie și farmacia livrează medicamentul pacientului.”Europa Liberă: Și marea recunoștință pentru doctori din partea cetățenilor, am văzut, lumea iese la balcoane, aplauze pentru personalul medical.Aliona Căușneanu: „Da, poporul italian este un popor de suflet, care ne adună pe toți, organizează anume de la fereastră ca să putem să ne simțim toți împreună, să ne susținem, că suntem mai puternici față de ceea ce este, unde ne ajung mesajele continuu, seara punem o lumânare și ne rugăm pentru tot și pentru toți sanitarii, a doua zi la 12 cântăm de la ferestre, facem aplauze pentru toți. Iată în modul acesta se organizează lucruri care sunt într-adevăr foarte frumoase și optimiste, ca să nu fim pesimiști și la nivel de moralitate să fim pozitivi mereu.”Seara punem o lumânare și ne rugăm pentru tot și pentru toți sanitarii, a doua zi la 12 cântăm de la ferestre... Europa Liberă: Din câte se cunoaște, mult personal medical din Republica Moldova a ajuns acolo să-și câștige bucata de pâine. Ce știți despre ei?Aliona Căușneanu: „Da, sunt mulți medici de-ai noștri, moldoveni, care profesează pe teritoriul italian. Iată chiar aici pe teritoriu avem o doctoriță la spitalul orășenesc, am contactat-o să văd cum se simte, cum îi merge. Este foarte ocupată, ei muncesc foarte multe ore în spital, că nici nu pot ieși. Am contactat medicii noștri în clinica Lombardia, nordul Italiei este foarte afectat, unde medicii noștri, într-adevăr, nu ies din clinică cu zilele. Ne-au mulțumit foarte mult că i-am căutat și i-am găsit, să ne salutăm măcar. I-am întrebat: „Cum vă simțiți?” Ne-au spus: „Încercăm să ne păstrăm calmul, să nu stigmatizăm tot ce vedem pentru a putea merge înainte și a înfrunta problema.”