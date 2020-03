Medicul Nicolae Lupu: Panica este ultimul lucru de care avem nevoie. Există cazuri ușoare de infectare cu COVID-19, care se pot trata chiar și la domiciliu

Medicul Nicolae Lupu, care este șeful Oficiului medicilor de familie ce cuprinde satele Peticeni, Novaci, Tuzara, Seliștea-Nouă și un sector din orașul Călărași, susține că situația privind răspândirea infecției cu COVID-19 este una foarte gravă. Și asta în contextul în care crește de la o zi la alta numărul persoanelor revenite de peste hotare, iar o mare parte dintre aceștia nu respectă condițiile de auto-izolare pe care li se impun.Medicul crede că punctul culminant al infecțiilor se va produce pe la mijlocul lunii aprilie, iar misiunea medicilor va deveni și mai dificilă în contextul în care nu sunt echipați corespunzător.Domnule Nicolae Lupu, care este situația la zi în sectorul pe care-l conduceți în ceea ce privește monitorizarea cazurilor de posibile infectări cu noul virus?Ne bucurăm de faptul că deocamdată nu avem niciun caz de Corona-Virus confirmat la Călărași, dar asta nu înseamnă că situația nu este gravă. E îngrijorător faptul că numărul celor reveniți de peste hotare a ajuns deja la 39 de persoane și sunt convins că va continua să crească. Devine tot mai greu să-i monitorizăm pe toți, mai ales în contextul în care interesul față de subiectul dat nu este unul reciproc. Am ajuns să mă doară ochii căutând prin lista electronică, pusă la dispoziție de Agenția pentru Sănătate Publică, în încercarea de a găsi persoane din sectorul nostru, care s-au reîntors în ultimele zile de peste hotare.Adică lucrurile ar trebui să stea exact invers – cei reveniți să apeleze la medic și să stea în siguranță acasă timp de 14 zile. Fișele pe care le primim nu sunt îndeplinite citeț, deseori acestea sunt fără de vreo adresă sau vreun număr de telefon, așa că încearcă sa-i găsești! Cel mai grav că aceștia se plimbă nestingheriți prin localități punând în pericol un număr mare de persoane.Sub aspect geografic vorbind, care sunt țările din care s-au întors cei 39 de călărășeni și dacă sunt printre ei persoane care dau momentan semne de înbolnăvire?Cetățenii respectivi s-au întors din Italia, Anglia, Germania, Franța, Albania, Ungaria, Portugalia, România, Ucraina și Rusia. La moment trei dintre ei au semne de boală, sunt în carantină la domiciliu, iar noi le dăm sfaturi prin telefon, le indicăm ce medicamente să-și administreze etc. E clar că ei solicită să facă testul la COVID-19, dar din păcate așa gen de testare nu putem face în teritoriu. Dar, conform standartelor impuse, în cazul în care situația nu este gravă, e mai bine ca pacientul să stea izolat la domiciliu. Nici chiar eu, ca medic de familie, nu am dreptul să intru în presupusele focare de COVID-19. Aici pot intra doar lucrătorii medicali de la urgență, care sunt echipați corespunzător. Noi nu avem deocamdată decât măști, halate și mănuși – ceea ce este foarte și foarte puțin pentru a ne simți protejați. La moment sunt create filtre la oficiile medicale, unde pacienții sunt oarecum triați. Toate activitățile planice sunt sistate și lucrăm exclusiv cu cazurile urgente și cu persoanele revenite de peste hotare.Cum reacționează aceștia din urmă, în momentul în care îi contactați?Mulți dintre ei nici nu răspund la apeluri. Totuși prima intrebare pe care le-o dau este dacă au fost în contact cu bolnavi de COVID-19? De regulă nu mi se răspunde, dar mi se cere să le fac testul la noul virus. Le răspund ca asta se face numai la Spitalul de boli infecțioase din capitală. Ar fi bine sa le facem aici pe loc, să nu stea oamenii în suspans, ar fi mai simplu și pentru medici. Am înțeles că s-au inventat dispozitive portative cu test prealabil pentru COVID-19, iar ucrainenii chiar au achiziționat câteva mii de astfel de teste și, surprinzător, nu costă decât 15 euro. Aș achiziționa și eu dacă aș avea de unde. Sper totuși că în scurt timp autoritățile noastre să întreprindă ceva pentru că situația se înrautățește pe zi ce trece.Pe lângă toată situația cu virusul de tip nou, la moment se atestă și o erupție de gripă sezonieră și de infecții virale acute, dar chiar și de răceli banale. Pe lângă faptul că lumea e în panică de la cel mai mic simptom, medicilor le vine greu să facă o diagnostică diferențiată între aceste boli. Astfel, nimerim între ciocan și nicovală – orice mică eroare poate ajunge să fie ulterior taxată.Care este îndemnul dumneavoastră pentru cei care sunt panicați?Panica este ultimul lucru de care avem nevoie. Există cazuri ușoare de infectare cu COVID-19, care se pot trata chiar și la domiciliu. Acest lucru nu este valabil și pentru pacienții cu vârsta mai înaintată, care totuși au nevoie de internare. Restul ar trebui să meargă pe mâna medicilor, să se conformeze și să apeleleze Serviciul 112 doar în cazurile urgente. Eu am la moment patru pacienți bolnavi, dintre care 2 au febră înaltă, fiind diagnosticați cu gripă sezonieră. Le-am indicat tratamentul, dat fiind criteriile clinice pe care le-au manifestat și sunt convins că se vor face bine cât mai curând.Cum scăpăm totuși de acest virus?Din păcate, sloganul ”Stați acasă!”, nu se prea respectă de concetățenii noștri. Părerea mea e că în luna aprilie va fi cel mai grav, mai ales dacă vor continua ”cazurile de import” și lumea nu se va izola fiecare unde l-a prins vremea, să se protejeze pe el și pe întraga familie. Oamenii care se pornesc din strănătate ar trebui să conștientizeze faptul că chiar și drumul spre casă reprezintă un risc de contaminare.E nevoie să ne alimentăm corect, să consumăm vitamine, preparate naturale antivirale care există la noi din belșug, dar cel mai important este regimul sanitar anti-epidemic pe care trebuie să-l respecte fiecare dintre noi. Regula e simplă – cu cât mai puțini vor ieși din casă, cu atât mai repede virusul va ceda. Exemplul clasic este China, unde disciplina chiar a funcționat.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Expresul