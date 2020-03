Igor Dodon, despre pierderile, care va înregistrat economia națională din cauza COVID-19

Președintele Igor Dodon susține că, în acest an, economia națională nu va înregistra creșteri din cauza pierderilor provocate de COVID-19, de altfel, situație care se va înregistra într-un șir de state afectate de coronavirus. • Potrivit bugetului de stat pentru anul în curs, PIB urma să înregistrez o creștere de 3,6%. ”Noi am făcut un scenariu cu 0% creștere economică; unul cu -3% și altul cu -5%. În funcție de aceste scenarii, am calculat suma veniturilor pe care le-ar putea pierde bugetul”, a...

