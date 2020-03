Industria farmaceutică promite un vaccin împotriva Covid-19 în 12-18 luni: ”Este o provocare enormă”

12:20

Noua ediţie a campionatului de fotbal din Belarus a debutat joi, la Minsk, sfidând pandemia de Covid-19 care a bulversat sportul mondial. La rândul său, președintele Aleksandr Lukașenko îndeamnă populația să bea multă vodcă pentru a scăpa de coronavirus. În partida de deschidere, echipa Energetic BGU Minsk a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formaţia BATE Borisov, iar imaginile transmise în direct de televiziune au arătat câteva sute de fani urmărind jocul din tribune. Anterior, preşedintele Federaţiei de fotbal din Belarus, Vladimir Bazanov, a declarat pe site-ul oficial al forului pe care îl conduce că în ţara sa au fost înregistrate doar 51 de cazuri de infectare cu Covid-19 şi nu există niciun motiv pentru amânarea startului sezonului. ”Din ce motiv ar trebui să nu începem? A fost declarată starea de urgenţă în ţara noastră? Nu este o situaţie critică. Aşa că am decis să începem campionatul în timp util. Astăzi”, a afirmat Bazanov. Acesta a adăugat ca nu are rost să împiedice accesul publicului, aşa cum au făcut-o anterior alte campionate, înainte de a suspenda definitiv meciurile. ”Da, multe partide din Europa s-au disputat fără spectatori. Dar atât de mulţi fani se adună în jurul stadionului încât nu are sens să închidem jocul”, a precizat preşedintele Federaţiei din Belarus, adăugând că el însuşi va asista la mai multe meciuri. În cea de-a doua partidă programată joi în etapa inaugurală a campionatului din Belarus, Torpedo BeIAZ Jodino a învins în deplasare, cu 1-0, formaţia Şahtior Soligorsk. Celelalte meciuri se vor disputa vineri, sâmbătă şi duminică. Lukașenko: ”Beți multă vodcă!” La rândul său, președintele Aleksandr Lukașenko a revenit cu o serie de recomandări inedite pentru poporul său, printer care și băutul de vodcă, pentru a combate Covid-19. „Coronavirusul e o psihoză, la fel cum decizia ţărilor de a a închide frontierele este o mare prostie. Vă recomand să faceţi o saună, să beţi multă vodcă şi să munciţi din greu, în acest mod o să ucideţi virusul din organism”, a spus președintele. Anterior, Lukașenko le-a spus oamenilor că munca pământului este benefică. ”Tractorul îi va vindeca pe toţi! Pământul vindecă pe toată lumea!”, a declarant președintele.