Igor Dodon și-a anulat vizitele peste hotare: Voi sta în prima linie

Voi sta în prima linie, așa cum am stat în toată această perioadă. Este răspunsul lui Igor Dodon la întrebarea unui cetățean despre ce are de gând să facă în perioada crizei provocată de COVID-19, care a fost adresată în cadrul emisiunii ”Președintele răspunde”. „Nu am de gând să mă închid în casă. Voi sta […]

