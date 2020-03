Covid-19: cine se ocupă de familiile cu mulți copii și puține resurse financiare?

19:40

Premierul Ion Chicu a anunțat că din cauza epidemiei de corona virus școlile și universitățile vor fi închise până pe 31 martie, cu o săptămână mai mult decât s-a planificat inițial. Șeful cabinetului de miniștri a insistat că „procesul educațional trebuie făcut prin intermediul tehnologiilor informaționale” și a precizat că Ministerul Educației lucrează în prezent la un sistem care ar permite studierea la distanță. Între timp, mai multe universități și școli utilizează instrumentele puse la dispoziție de marile companii IT ca Google sau Zoom. Despre ce modalități de instruire este vorba?Epidemia de coronavirus a determinat sistemul de învățământ din Republica Moldova să pună la dispoziția elevilor și studenților modalități de studiere de la distanță, alternativă recomandată de autorități pentru a minimaliza expunerea a sute de mii de tineri și cadre didactice. Cu internet de bună calitate accesibil practic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, aplicarea metodei virtuale de studiere nu ar fi trebuit să pună mari probleme. Numai că realitatea arată mai sumbru, constată directoarea executivă a Asociației „Părinți solidari”, Ala Revenco. Epidemia a prins procesul educațional nepregătit în fața studierii de acasă, or, mulți dintre profesori, din neștiință sau din lipsă de timp, nu au testat nici un fel metodele inovative:„Până acum, la această soluție nu s-a gândit nimeni și nu a încercat la nivel centralizat ca ea să fie realizată. Acum, când am nimerit brusc într-o situație că nu putem ieși din casă, iar asta ar putea dura, ca procesul să nu fie stopat am ajuns că fiecare încearcă să se descurce cum poate, fiecare profesor individual. Care are capacități mai bune în domeniul IT, care nu se prea pricepe, dar încearcă toți cumva să transmită și să miște din loc acest proces, astfel încât copii să progreseze în învățarea materialului”.Ala Revenco mai spune că provocările pe care le ridică în fața sistemului de învățământ epidemia de coronavirus ar trebui să dea de gândit autorităților din educație, deoarece până acum investițiile în domeniu se făceau nu neapărat ținând cont de necesitățile școlii, ci mai degrabă funcție de priceperea sau interesele funcționarilor care croiau bugetul școlar.Studierea virtuală, contrar percepției generale că e la un click distanță, presupune investiții costisitoare, explică rectorul Universității Tehnice din Moldova, Viorel Bostan, investiții în camere video de calitate, computere performante sau softuri moderne. Instituția și-a făcut o tradiție din a instrui anual elevii de liceu care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat, metodă ce s-a dovedit a fi de neînlocuit și în condiții de epidemie. Cum se desfășoară la modul practic ora academică pe internet? Un profesor explică tema și exercițiile la tablă, iar altul adună comentariile și întrebările venite de la elevi, explică Viorel Bostan. Modalitatea este funcțională și pentru studierea de la distanță în cadrul universității:„Eu tratez această situație de criză ca și o perioadă de oportunitate. Tendința astăzi la nivel mondial este să schimbăm abordarea, să nu fie învățarea centrată pe profesor, să fie învățarea centrată pe student și necesitățile lui. De aceea, e bine ca acum, în această perioadă de criză să dezvoltăm posibilitățile noastre de a diversifica modul de a transmite cunoștințele. Sunt nevoie, într-adevăr, de investiții. Noi, pe parcurs, am investit câte puțin în infrastructură, vom avea nevoie de investiții și mai mari, atât în echipamente, cât și în resursele umane.”Între timp, mai multe companii IT s-au oferit să pună umărul la instruirea profesorilor care vor să facă orele de curs de la distanță. Pe rețele sociale au fost create platforme educaționale on-line pentru elevi și profesori. Michelle Iliev, producătoarea și realizatoarea emisiunii EduTolk, care prezintă resursele educaționale „deschise”, adică fără plată puse la îndemâna oricui, a lansat campania #Învățdeacasă care vine să ajute profesorii să utilizeze platformele și instrumentele online pentru a putea menține contactul cu elevii.Pentru predarea lecției poate fi folosită platforma Google Classroom – o clasă de studii virtuală, în care profesorul poate încărca inclusiv video-uri cu prezentarea temei și materialele necesare. Pentru verificarea cunoștințelor, profesorii au la dispoziție aplicația Kahoot - o platformă gratuită de învățare prin joc, ușoară în utilizare și care permite crearea testelor interactive ce pot fi folosite pentru evaluarea cunoștințelor la orice disciplină școlară, spune Michelle Iliev:„Sunt copii care au acces la internet permanent, fie de la telefonul mobil, fie de acasă, dar sunt copii care nu au nici un laptop acasă și atunci trebuie cumva să ne asigurăm că putem ajunge și la ei, cel puțin prin intermediul telefonului sau printr-o înregistrare care ajunge prin colegii din vecinătate, dacă vorbim de zonele rurale. Oricum, aceste metode nu va putea acoperi toată țara, dar cel puțin este un prim pas ca să-i ajutăm să creeze conținut.” Michelle Iliev admite că instruirea de la distanță nu va acoperi toate necesitățile educaționale, însă, cel puțin, îi poate ajuta pe elevi și profesori să folosească rațional carantina, astfel încât ulterior să nu aibă de sacrificat săptămâni, dacă nu chiar luni, pentru recuperarea materiilor ratate.