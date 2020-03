Au fost blocate 52 de site-uri pe motiv de Fake News

12:10

Reglementările naționale nu prevăd reguli cu privire la conduita agentului sub acoperire în cadrul realizării investigației sub acoperire, decât doar faptul că i se interzice să provoace comiterea de infracțiuni, ceea ce nu este suficient pentru a da o caracteristică amplă a comportamentului agentului pe durata îndeplinirii acestei măsuri. Conduita agentului sub acoperire, care înglobează […] Articolul Caracteristica conduitei agentului sub acoperire în activitatea specială de investigație apare prima dată în JMD.