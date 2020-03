Șeful statului dă asigurări că spitalele sunt pregătite pentru un scenariu sumbru

06:30

Potrivit agenţiei Infotag, despre aceasta a comunicat viceprimarului oraşului, Nicolae Grigorişin. El a amintit că în aceste zile el este primar interimar, deoarece Renato Usatii a decis să se autoizoleze şi să stea în carantină acasă timp de 14 zile după ce s-a întors din Marea Britanie. Joi, Dodon a venit la Bălţi şi a vizitat Primăria, unde a fost întâlnit de Grigorişin, care a propus ca problemele oraşului să fie discute cu Renato Usatîi prin videoconferinţă. "Când Usatîi a încercat pe Skype să pună întrebări, Preşedintele s-a întors şi a spus că nu va vorbi nu se ştie cu cine. El a spus că Renato Usatîi trebuia să fie prezent la întâlnire. Dar ştiţi cu toţii, iar Renato Usatii nu a ascuns acest lucru, că acum el este în carantină. Dacă el acum nu ar fi în carantină, acest lucru ar putea prezenta pericol pentru cei din jurul său şi, de asemenea, ar încălca hotărârea ministrului privind combaterea răspândirii coronavirusului", a spus Grigorişin, care a desfăşurat special o conferinţă de presă. Potrivit lui, Dodon a întrerupt întâlnirea, iar apoi l-a ameninţat. "Când mergeam pe coridor, Preşedintele Dodon îmi spune că eu nu sunt pragmatic. L-am întrebat ce are în vedere. El a spus: o să vezi ce vei păţi acum. Dar ce voi păţi? Iarăşi o să mă ameninţi, aşa cum eram ameninţat în timpul regimului Plahotniuc? I-am spus: eu nu sunt politician, sunt gospodar. Mă ocup de problemele oraşului. Pentru mine sunt importanţii locuitorii oraşului şi ceea ce se întâmplă în oraş. Eu şi familia mea am trecut prin 17 percheziţii. Pe numele nostru au fost intentate multe cauze penale. Ajunge cu ameninţările. Noi pur şi simplu am cerut să lucrăm pentru binele ţării şi pentru binele oraşului nostru", a spus Grigorişin, care a declarat că, dacă i se va întâmpla ceva, Dodon va fi de vină. Preşedintele a comunicat pe pagina sa de facebook că joi a vizitat mai multe raioane din nordul Moldovei, precum şi a desfăşurat o şedinţă în incinta Primăriei, la care au participat reprezentanţii administraţiei locale şi deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova care reprezintă municipiul Bălţi: Alexandru Usatîi, Alexandr Nesterovschi şi Vladimir Vitiuc (din partea Partidului Socialiştilor şi Partidului Democrat - "I."). Potrivit lui Dodon, el se va adresa Guvernului ca la modificarea bugetului, care va avea loc peste câteva zile, să fie alocate suplimentar 25 de milioane de lei pentru reparaţia drumurilor din Bălţi. "Aceasta este de 10 ori mai mult decât a fost prevăzut iniţial în bugetul de stat (acum e prevăzut 2,1 mil. lei), iar împreună cu mijloacele Fondului Rutier, din bugetul de stat în acest an vor fi alocate pentru reparaţia drumurilor peste 40 mil lei. Aşa volume de investiţii din bugetul de stat pentru drumurile din Bălţi sunt în premieră în ultimii 10 ani", a subliniat Dodon, care a dat asigurări că va acorda în continuare o atenţie sporită municipiului Bălţi şi locuitorilor acestuia.