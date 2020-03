„Teste pentru depistarea COVID-19 mai sunt pentru câteva zile”. Precizările făcute de șeful ANSP

17:30

Prinţul Albert de Monaco este primul „cap încoronat" diagnosticat cu COVID-19. Anunţul oficial a fost făcut în această după-amiază. Albert de Monaco are 62 de ani și se află în acest moment în izolare. Presa internațională scrie că în momentul de față, starea sa nu prezintă motive de îngrijorare.