DODON ȘI CHICU RISCĂ SĂ AJUNGĂ LA PUȘCĂRIE / Un CĂMIN ÎNTREG din Chișinău a fost plasat în carantină, după ce o studentă din satul Bălceana (Hâncești) a fost diagnosticată cu coronavirus

07:20

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 20 MARTIE 2020; azi este echinoctiul de primavara, oameni buni ! Indiferent cat de mare pare a fi panica pentru coronavirus, speranta pentru vremuri mai bune este mai mare ! Si cine ne poate arata asta concret daca nu Cosmosul ? Echinoctiul este momentul in care ziua devine egala cu noaptea ; deci lumina zilei va incepe de acum sa fie mai mare decat intunericul noptii. Universul ne invata si ne da sperante ca emotiile pozitive, adica lumina, vor deveni din ce in ce mai mari in fata intunericului adus de emotiile negative. Astazi Soarele intra in Berbec iar primavara astrologica incepe oficial si o data cu ea noul an astronomic. Este un nou inceput ca energie activa in Univers.Razboinicul Marte este in conjunctie cu Marele Benefic Jupiter, deci este o primavara cum nu e alta, poate de 200 ani nu a mai fost asa.Rar putem vedea o asemenea reuniune de energie de putere si incredere. Doar ca nu ni se striga tare, clar si raspicat : Hai ca puteti !!!! Sunteti puternici, uniti-va si treceti peste asta!