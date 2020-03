Culmea coronavirusului. Există Sfânta Corona, patroana bolilor, venerată în nordul Italiei

12:20

Epidemia de COVID-19 care a ucis cel puţin 35 de persoane într-un azil de bătrâni de tip spital de lângă Seattle a fost alimentată probabil de membri ai personalului veniţi la locul de muncă în timp ce prezentau simptome ale bolii, potrivit unui raport al autorităţilor sanitare americane publicat miercuri, informează AFP, potrivit agerpres. Mai mult de jumătate dintre decesele cauzate de noul coronavirus recenzate în statul Washington, unul dintre principalele focare ale pandemiei în SUA, au legătură cu centrul Life Care din Kirkland. Staff who worked at long-term care facilities in the Seattle area while they were sick contributed to the spread of the coronavirus, federal health officials say. At least 30 coronavirus deaths have been linked to Life Care Center in nearby Kirkland. https://t.co/jS3EaeBBiB— The Associated Press (@AP) March 18, 2020 După ce au inspectat azilurile de bătrâni din regiune, Centrele pentru controlul şi prevenţia bolilor (CDC) au descoperit că „angajaţi care au venit la muncă în timp ce prezentau simptome” şi care „munceau în mai multe instituţii” au contribuit probabil la propagarea coronavirusului. Contagierea a fost de asemenea favorizată de absenţa echipamentului de protecţie, lipsa de pregătire şi o indentificare tardivă a noului coronavirus, care făcea totuşi ravagii de săptămâni bune în Asia, se estimează în raportul CDC. La mijlocul lui februarie, mai mulţi pensionari bolnavi au fost testaţi pentru gripă sezonieră, însă rezultatele au fost negative. Centrul Life Care din Kirkland, care găzduia 120 de rezidenţi la mijlocul lui februarie, are astăzi în grijă doar circa 40 de persoane. El este specializat în îngrijirea persoanelor în vârstă care suferă de afecţiuni cronice precum hipertensiunea, diabetul sau problemele cardiace, şi prin urmare mai vulnerabile la COVID-19.