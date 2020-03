DOVEZI, care demonstrează că Maia Sandu i-a cerut UE să interzică importul de produse agricole din Moldova

15:40

Eugeniu Nichiforciuc a menționat că deciziile acestea pot fi asigurate doar de un Guvern care are o susținere largă în Parlament, făcând referire la crearea noii coaliții de guvernare.„În această perioadă de criză, această coaliție poate fi o soluție și pentru depășirea în lupta cu pandemia, pe care noi o avem astăzi în RM. Orice partid creat, în orice țară, are drept scop să vină la guvernare. PDM și-a dorit acest lucru pentru a avea pârghii concrete de a influența lucrurile în RM. Pe timpul guvernării PDM, noi am demonstrat că noi putem schimba lucrurile în bine. Aceste lucruri le vom face și de această dată. Noi putem guverna bine, iar rezultatele guvernării bune vor fi resimțite de toți cetățenii. Prin venirea în Guvern, avem pârghii reale de a influența aceste procese. În dialogul cu PSRM am depășit mai multe momente critice, am găsit un numitor comun. Noi am mers la anumite riscuri, dar am făcut-o în interesul RM.