Ședință la Bălți, prezidată de șeful statului, pe tema virusului Covid-19

Președintele Igor Dodon a cerut Guvernului să aloce 25 de milioane de lei pentru reparația drumurilor din municipiul Bălți. Despre aceasta șeful statului a anunțat pe Facebook.Președintele se află într-o vizită de lucru în orașul Bălți, unde va avea loc ședința zonală a Comisiei pentru Situații Excepționale. Igor Dodon a avut o ședință în incinta Primăriei la care au participat reprezentanții administrației locale și deputații în Parlamentul Republicii Moldova care reprezintă municipiul Bălți. În cadrul ședinței s-au discutat mai multe subiecte cu privire la situația actuală din oraș. „Ținînd cont de starea dezastruoasă a drumurilor din municipiul Bălți, care este al doilea oraș ca număr de populație din țară, după orașul Chișinău, am venit cu inițiativa, și mă adresez guvernului, ca la modificarea bugetului care va avea loc peste cîteva zile, să fie alocate suplimentar 25 milioane de lei pentru reparația drumurilor din min. Bălți, sau de 10 ori mai mult decît a fost prevăzut inițial în Bugetul de Stat (acum e prevazut 2,1 mln lei), iar împreuna cu mijloacele Fondului Rutier din bugetul de stat in acest an vir fi alocate pentru reparația drumului peste 40 mln lei. Așa volume de investiții din bugetul de stat pentru drumurile din m. Bălți sunt in premiera pentru ultimii 10 ani”, a menționat Igor Dodon. Președintele a mai spus că în scurt timp va iniția și câteva proiecte sociale și economice importante pentru municipiu.