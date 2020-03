O mamă și-a reclamat fiica la Poliție după ce nu a stat în izolare

15:40

Vrei sa stii cum se prepara un aluat de pizza delicious. Noi am cautat si am gasit secretele unui aluat de pizza ca la pizzeriile celebre. Nu vei mai face niciodata comanda si vei prepara pizza numai in casa.Aluat pizza pentru blat pufosPentru a prepara un aluat de pizza pentru blat pufos ai nevoie de:– 160 ml apa calda– 2 lingurite drojdie uscata– 1 lingura zahar– 500 g faina– 160 ml bere– 2 linguri ulei de masline– 1 lingurita sare