AUR – Republica Moldova! Vlad Bilețchi aderă la Alianța pentru Unirea Românilor la Chișinău

12:50

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu arată că România mai are o fereastră de oportunitate extrem de mică, de doar 2-3 săptămâni, înainte ca situația să scape de sub control, ca în Italia și Spania. Cei doi arată că sunt gata să facă un proiect pilot în Sibiu cu teste rapide și explică modul în care poate fi folosită această tehnologe.