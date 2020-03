Europa depăşeşte Asia ca număr de decese cauzate de noul coronavirus

16:50

În ciuda măsurilor de izolare la domiciliu impuse pentru contracararea răspândirii coronavirusului, persoanele vârstnice din Japonia au posibilitatea să facă mişcare graţie unui videoclip publicat pe platforma YouTube, informează Reuters. Videoclipul, care poartă denumirea ″Human Taiso″⁣ (Oameni exersând), a fost pus la dispoziţie luna aceasta pe platforma YouTube de Human Life Care, o companie care administrează centre de îngrijire pentru bătrâni din Japonia, şi este accesibil la adresa https://youtu.be/b9oPbi9wnP4. ″Ştiu că unii oameni ies la plimbări, dar într-un moment ca acesta, au tendinţa să evite ieşirile. “Sper ca oamenii să poată exersa acasă aceste mişcări”, a spus Satoshi Matsuzaka, managerul departamentului de strategii din cadrul Human Life Care. Japonia a anulat evenimente publice, a închis şcoli şi şi-a îndemnat rezidenţii să lucreze de acasă pentru a contracara transmiterea coronavirusului. Vârstnicii sunt în mod special vulnerabili în faţa efectelor grave ale virusului. Japonia are cea mai îmbătrânită populaţie din lume, peste 28% dintre locuitori având mai mult de 65 de ani. Videoclipul are circa cinci minute şi conţine exerciţii precum întinderi, care au drept scop îmbunătăţirea fluxului sangvin, întărirea muşchilor de la picioare şi spate. “Mă pot simţi bine privind videoclipul în timp ce fac exerciţii. Cred aşadar că este benefic”, spune Rieko Kojima, în vârstă de 79 de ani, care practică exerciţiile la un centru Human Life Care din Saitama, la nord de Tokyo. Japonia are confirmate 868 de cazuri de infectare comunitară cu coronavirus, înregistrându-se 29 de decese.